Николай Азаров заявил, что Украина – это «сырьевой придаток» развитых стран

23.01.2019 12:32



Экс-премьер Украины Николай Азаров в своем фейсбуке высказал свое впечатление, которое сегодня производит Украина. По его словам, эта страна стала «сырьевым придатком» более развитых стран. Кроме этого, в Европу, как отмечает политик, поставляется сырье примитивного уровня.

«Эти страны развиваются, а Украина деградирует», — заключил Азаров. Добавив, что в основном Украина продает недрагоценные металлы и продукты растительного происхождения.