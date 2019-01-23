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ФСБ раскрыла крупную сеть по изготовлению боеприпасов в 32 регионах России

23.01.2019 11:51
ФСБ раскрыла крупную сеть по изготовлению боеприпасов в 32 регионах России

Сотрудники ФСБ раскрыли и пресекли деятельность крупной группировки из 86 человек, которые занимались изготовлением и сбытом оружия, передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Деятельность преступной сети была развернута в 32 регионах России, говорится в сообщении. Ее члены в подпольных мастерских «восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия» и изготавливали боеприпасы. После этого «продукция» продавалась.

Во время обысков была изъята крупная партия оружия российского и зарубежного производства.

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