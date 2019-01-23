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Опубликованы планы «башни Трампа» в Москве

23.01.2019 11:17
Опубликованы планы «башни Трампа» в Москве

На сайте Buzzfeed News были обнародованы документы, раскрывающие планы по строительству так называемой «башни Трампа» в Москве. Как сообщает Газета.ру, информация была опубликована после того, как юрист президента США Рудольф Джулиани выступил с заявлением о том, что диалог по строительству был только на ранней стадии и «никаких планов» по башне вообще не было.

Однако, как информирует Buzzfeed, это самое здание в свое время спроектировал архитектор из Нью-Йорка. В 2015 году его планировалось сделать самым высоким здание в Европе (на сегодняшний день таким рекордсменом является «Лахта-Центр» в Санкт-Петербурге). Изначально планировалось, что небоскреб, управлять которым могла Иванка Трамп, возведут в Москва-Сити.

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