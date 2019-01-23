София Ротару закрыла свой отель в Ялте

23.01.2019 09:58



Знаменитая советская и украинская певица София Ротару решила закрыть от посетителей свой отель в Крыму, передает «Собеседник.Ru». Речь идет о ялтинском отеле Villa Sofia, который находится в самом центре на набережной курортного города. Проживание в шикарных номерах за одни сутки стоит «кругленькую сумму». Отель исполнительница приобрела еще в 2009 году.

Также, как сообщается, не исключено, что певица отдыхала в этом отеле несколько дней в новогодние каникулы. Однако персонал эту информацию не подтвердил.