Владимир Путин и Эрдоган на переговорах в Москве обсудят Сирию

23.01.2019 09:27



Сегодня в Москве главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры, во время которых обсудят вопрос сирийского урегулирования. Как сообщает Интерфакс, речь в том числе будет идти и о ситуации в идлибской зоне безопасности. Вероятно, будет затронут вопрос по запуску работы конституционного комитета.

Как сообщалось ранее, необходимость встречи двух президентов вызвана ростом числа провокаций в Сирии со стороны террористов.