Во время недавнего затмения на Луну упал метеорит

23.01.2019 08:47



Во время затмения, которое произошло 21 января, на Луну упал метеорит. Как сообщает Газета.ру, за этим явлением наблюдал пользователь Reddit, о чем он и сообщил специалистам. Как стало известно позднее, небесное тело упало в районе западной части видимой стороны Луны, неподалеку от кратера Бюрги. Примечательно, что падение метеорита видели многие, но не все сообразили, что произошло на самом деле. Многие решили, что измененное изображение Луны – это дефект, который произошел во время фотосъемки.