Конгрессмены США приняли закон, который запрещает Дональду Трампу выход из НАТО

23.01.2019 08:16



Члены палаты представителей американского конгресса приняли закон, который мешает президенту Трампу выйти из НАТО, если у него появятся такие намерения. Как передает РИА Новости, за соответствующий законопроект свои голоса отдали 357 конгрессменов, против проголосовало 22 человека.

Отмечается, что формально конгрессмены не могут запретить главе США покинуть альянс, но они могут заблокировать финансирование данного намерения. К слову говоря, подобный шаг использовался, когда Бараку Обаме помешали закрыть печально известную тюрьму в Гуантанамо.