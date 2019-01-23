Сирия грозит ударить по аэропорту Тель-Авива после атак Израиля

23.01.2019 06:51



Постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари предъявил ультиматум Совету безопасности ООН после последней атаки Израиля на аэропорт Дамаска. По его словам, если в СБ ООН не смогут принять меры и осудить действия Израиля, Сирия реализует свое право на защиту суверенитета и ответит симметричными действиями, нанеся ракетный удар по аэропорту Тель-Авива. Также, в своем заявлении аль-Джаафари подчеркнул регулярность атак израильской стороны, в результате которых гибнут мирные сирийские жители, и абсолютной бездействие ООН в этой ситуации, пишет газета Известия.