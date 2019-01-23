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Очевидец сфотографировал НЛО над Мексикой

23.01.2019 00:46
Очевидец сфотографировал НЛО над Мексикой

Житель мексиканского Сан-Луис-Потоси запечатлел в небе над «Эль-Саладо» НЛО, похожий на «летающую тарелку». По мнению известного мексиканского уфолога Карлоса Клементе, Альфонсо Рубинио удалось сфотографировать космический аппарат представителей внеземной цивилизации, который неожиданно появился в небе над городом.

НЛО Мексика

На фото видна огромная «летающая тарелка», летящая на малой высоте над местечком «Эль-Саладо». По словам уфологов, проживающие в этой местности люди давно рассказывают о таинственных наблюдениях НЛО и даже «близких встречах» с пришельцами, пишет segnidalcielo.it.

В Сети пользователи предположили, что данные снимки являются очередным доказательством существования НЛО.

Отличные кадры: в США над озером Тахо отчетливо запечатлен НЛО
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