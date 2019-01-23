Аппарат для общения с помощью силы мысли начали тестировать в России

23.01.2019 00:11



Отечественные центры реабилитации получили первые образцы экспериментальных приборов, при помощи которых можно набирать текстовые сообщения лишь при помощи мысли, сообщает «Вечерняя Москва». В первую очередь, подобное изобретение предназначено для людей, которые лишены возможности говорить: будь то последствием болезни или врожденным недугом. В марте данное изобретение предстанет на выставке в Великобритании, которая будет посвящена нейротехнологиям.