Фрагменты ДНК из ГМО-продуктов остаются в клетках человека

22.01.2019 23:57



Генно-модифицированные продукты после попадания в человеческий организм не выводятся из него полностью, часть фрагментов ДНК подобных продуктов остаются в клетках организма, сообщает «Mir24.tv». Ученые заверяют, что данный факт не несет в себе опасности для здоровья человека. Однако данное явление еще слишком мало исследовано, поэтому нельзя с абсолютной уверенностью заявить о том, что в перспективе подобное «накопление» остаточных веществ не сыграет с организмом человека злую шутку.