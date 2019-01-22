Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 млн евро

22.01.2019 22:19



Платежная система «Mastercard» была оштрафована Европейской комиссией чуть более чем на 750 млн. евро, по причине злоупотребления своим практически монопольным положением на европейском рынке безналичных платежей, сообщают «Ведомости». Причиной штрафа явился факт того, что компания искусственно завышала тарифы на свои услуги по транзакциям и эквайрингу, тем самым вызывая цепную реакцию роста цен у ритейлеров и увеличению расходов у простых граждан. На текущий момент компания приняла соответствующие корректирующие меры и поменяла часть своих правил.