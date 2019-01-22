В России планируют ввести налоговый вычет на фитнес

22.01.2019 21:50



Министерством финансов Российской Федерации был подготовлен законопроект, который подразумевает введение налогового вычета за занятия спортом, сообщает «Газета.ру». Вышеназванный проект, а именно документ, который его упоминает, появился в открытом доступе на интернет-ресурсе ведомства. Обсуждения предложения пройдут с 22 января по 4 февраля текущего года, а в случае успешного введения инициативного законопроекта, его действие вступит в силу с января следующего года.