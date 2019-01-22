Крым поставил рекорд по числу туристов в 2018 году

22.01.2019 21:40



За прошедший, 2018 год, Крым посетили чуть менее 7 млн. туристов, что на 28% больше в сравнении с 2017 годом, сообщает «Российская газета». Кроме того, данный показатель превышает самые пиковые показатели постсоветского периода. Во многом это заслуга огромного объема работы по модернизации всех транспортных и технических аспектов полуострова. За последние годы процесс модернизации прошли порядка 80 комплексов жилого размещения туристов и пляжных зон, была построена высокоскоростная трасса, построен Крымский мост и открыт новый терминал в аэропорту Симферополя. Ближайшая инфраструктурная цель правительства Крыма: запуск железнодорожного сообщения через Крымский мост.