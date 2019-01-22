Около 200 тысяч человек окунулись в прорубь на Крещение в Подмосковье

22.01.2019 20:56



В Подмосковье, в рамках проведения Крещенских купаний, порядка 200 тыс. человек искупались в прорубях, сообщает «ТАСС». Данную количественную статистику озвучил Андрей Воробьев, занимающий пост губернатора Московской области. Также он сообщил, что во время празднования функционировали 222 проруби в Московской области. Мероприятие прошло без происшествий, возможно роль в этом сыграл тот факт, что уровень организации и подготовки со стороны областных властей был действительно на высоте. Возле каждой купели дежурили медицинские сотрудники и сотрудники экстренных служб, были организованы пункты обогрева, которые кроме того предлагали бесплатный горячий чай.