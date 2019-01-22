Рыбку и Лесли отпустили из полиции

22.01.2019 18:04



Суд принял решение не рассматривать ходатайство прокуратуры о заключении под стражу Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли). Их отпустили из полиции, взяв с них обязательство о явке в суд по первому требованию. Об этом рассказал руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Ранее, Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали правоохранители и обвинили их в вовлечение в занятие проституцией, пишет Интрефакс.