Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 ЯНВ, 19:36 МСК
USD (ЦБ)    66,5499
EUR (ЦБ)    75,5541

22 ЯНВ, 19:36 МСК
USD (ЦБ)    66,5499
EUR (ЦБ)    75,5541

Рыбку и Лесли отпустили из полиции

22.01.2019 18:04
Рыбку и Лесли отпустили из полиции

Суд принял решение не рассматривать ходатайство прокуратуры о заключении под стражу Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли). Их отпустили из полиции, взяв с них обязательство о явке в суд по первому требованию. Об этом рассказал руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Ранее, Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали правоохранители и обвинили их в вовлечение в занятие проституцией, пишет Интрефакс.

Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России
Новые возможности 2

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?
Экономика

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Нижегородской области запустили производство алюминиевых деталей для автопрома

В Нижегородской области запустили производство алюминиевых деталей для автопрома

В Ставропольском крае открылось первое промышленное производство утиного мяса

В Ставропольском крае открылось первое промышленное производство утиного мяса

В Мурманской области открыли первый учебно-тренировочный комплекс для спецподразделений

В Мурманской области открыли первый учебно-тренировочный комплекс для спецподразделений

Омский регион впервые представит свою продукцию на самой масштабной выставке «Продэкспо»

Омский регион впервые представит свою продукцию на самой масштабной выставке «Продэкспо»

Новости СМИ

Новости дня

18:46 Ученые открыли новый вид кровеносных сосудов в наших костях Ученые открыли новый вид кровеносных сосудов в наших костях
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
17:43 Россия победила США "без единого выстрела" Россия победила США "без единого выстрела"
17:10 Задержан пассажир, захвативший самолет Сургут — Москва Задержан пассажир, захвативший самолет Сургут — Москва
16:55 Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты Украины Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты Украины
16:39 Генеральная прокуратура выступает против списания долгов с жителей Чечни Генеральная прокуратура выступает против списания долгов с жителей Чечни
16:21 Группа ABBA выпустит новые песни Группа ABBA выпустит новые песни
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
16:08 В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3 В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

Узнай, страна!

17:53 В Нижегородской области запустили производство алюминиевых деталей для автопрома В Нижегородской области запустили производство алюминиевых деталей для автопрома
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
16:34 В Ставропольском крае открылось первое промышленное производство утиного мяса В Ставропольском крае открылось первое промышленное производство утиного мяса
16:09 В Мурманской области открыли первый учебно-тренировочный комплекс для спецподразделений В Мурманской области открыли первый учебно-тренировочный комплекс для спецподразделений
09:46 Омский регион впервые представит свою продукцию на самой масштабной выставке «Продэкспо» Омский регион впервые представит свою продукцию на самой масштабной выставке «Продэкспо»
21 ЯНВ, 11:00 Несколько миллиардов рублей будет инвестировано в Новгородскую область в 2019 году Несколько миллиардов рублей будет инвестировано в Новгородскую область в 2019 году

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter