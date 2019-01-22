Россия победила США "без единого выстрела"

22.01.2019 17:43



Американское издание New American Journal обвинило президента Соединенных штатов Дональда Трампа в том, что он подарил России победу над США "без единого выстрела". Автор статьи обвиняет Трампа в том, что он создает в Америке ситуацию хаоса, имея в виду действующий в Штатах шатдаун, во время которого госструктуры страны не могут выполнять свои обязанности. По словам автора, эта ситуация играет на руку российской стороне, пишет Российская газета.