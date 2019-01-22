Депутат Госдумы предложил сделать день капитуляции Японии российским праздником

22.01.2019 13:21



С предложением сделать день капитуляции Японии российским праздником выступил заместитель председателя Государственной думы РФ по обороне и член ЛДПР Александр Шерин, передает РИА Новости. Во время пленарного заседания парламентарий внес соответствующую законодательную инициативу. По его словам, 2 сентября 1945 года нужно провозгласить «Днем капитуляции милитаристской Японии».

Как напоминает агентство, именно в этот день Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции и приняла условия, оговоренные в Потсдамской декларации.