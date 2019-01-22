Порошенко категорически отвергает возможность введения особого статуса для Донбасса

22.01.2019 12:54



Украина – это унитарное государство, которое имеет единственный государственный язык, поэтому на его территории федерализация недопустима. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступил украинский глава Петр Порошенко. Он подчеркнул, что, согласно конституции страны, н предусматривается никаких специальных статусов. Что касается Донбасса, то, как отметил Порошенко, власти в ежедневном режиме работают над его возвращением под юрисдикцию Украины. Однако, что именно он имел в виду, он не уточнил.