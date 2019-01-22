В Израиле прошли успешные испытания системы ПРО Arrow 3

22.01.2019 12:26



Военные Израиля в совместной работе с Агентством противоракетной обороны США испытали систему ПРО Arrow 3 и ее модификации, передает Интерфакс со ссылкой на израильские СМИ. В сообщении говорится, что противоракета достигла своей цели. В Минобороны Израиля отмечают, что испытания признаны успешными, и доказывают факт того, что Израиль может защитить себя «от существующих и будущих угроз для своего существования в регионе». Собственно система Arrow 3, которая может перехватывать ракеты в космосе, была разработана в Израиле.