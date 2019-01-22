США сами провоцируют Россию по РСМД

22.01.2019 10:36



Тема взаимодействия России и США по договору РСМД активно обсуждается в западных СМИ. Так, издание «Нэйшн» пишет о том, что нарушил договор именно Вашингтон, а не Москва. Более того, как утверждает американский журнал, США постоянно пытаются спровоцировать Россию. При этом, пока одни СМИ обвиняют во всем РФ, Штаты тем временем размещают на территории Европы свою систему противоракетной обороны «Иджис», радар которой нацелен конкретно на средние либо малые дистанции.