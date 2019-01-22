Украину лишили мест в комитете ПАСЕ по снятию санкций с России

22.01.2019 07:19



В Парламентской ассамблее Совета Европы работает комитет, который рассматривает снятие санкций с российской делегации и изменение регламента организации. Тем не менее представители Украины не вошли в состав данного комитета. Как стало известно ранее, Государственная дума России приняла решение не посылать делегацию для работы в ПАСЕ в 2019 году. Также, Госдума рекомендовала не вносить членские взносы в бюджет Совета Европы, пишет газета Известия.