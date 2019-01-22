Чубайс признал поражение в споре с Захаровой

22.01.2019 07:04



Глава "Роснано" Анатолий Чубайс капитулировал в споре с официальным представителем МИД России Марии Захаровой. Спор шел о том, почему большинство россиян живут очень бедно. Захарова настаивала, что во время работы Чубайса в Правительстве РФ произошел один из самых серьезных кризисов - кризис 1998 года, который сильно подорвал материальное положение россиян, пишет РИА Новости.

"Капитуляция принята", — написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.