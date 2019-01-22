В результате пожара на судах в Керченском проливе погибли 11 моряков

22.01.2019 06:40



Во время пожара на танкерах-газовозах судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, которые находились в Керченском проливе погибли 11 моряков. Еще 9 человек числятся пропавшими без вести. Всего ранения разной степени тяжести получили 14 человек. Они будут доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. Такие данные предоставил официальный представитель Росморречфлота. В настоящее время на месте трагедии проводится спасательная операция, пишет РИА Новости.