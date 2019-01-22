Новак назвал условия подписания нового транзитного договора с Украиной

22.01.2019 06:27



Россия готова подписать с Украиной новый транзитный договор для транспортировки российского газа в Европу через территорию страны. С таким заявлением выступил министр энергетики России Александр Новак. По его словам, новый транзитный договор будет заключен, однако, основным условием его подписания будет его экономическая целесообразность. То есть, Украина должна обеспечить российской стороне такие условия при которых будет выгодно использовать газотранспортную систему страны, а не другие российские газопроводы, пишет РБК.