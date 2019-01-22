Московских водителей призвали пересесть на метро из-за непогоды

22.01.2019 00:52



Официальные представители ЦОДД (Центра организации дорожного движения) Москвы попросили столичных водителей оставить свои автомобили дома и воспользоваться общественным транспортом, сообщает «ТАСС». Данная просьба обусловлена экстремальной погодной обстановкой, которая сложилась за прошедшие сутки в столице: метель, снегопад и гололёд разом обрушились на город. Кроме того, Гидрометцентр обещает сильное похолодание в середине текущей недели.