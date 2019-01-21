Пассажирский авиалайнер совершил рейс на биотопливе

21.01.2019 23:34



Авиационная компания «Etihad Airways» произвела перелет своего самолета марки «Боинг 787» из Абу-Даби в Амстердам, использовав авиационное топливо, наполовину смешанное с биотопливом, сообщает «vistanews.ru». Полет занял около 7 часов и прошел в штатном режиме, без каких-либо отклонений от полетной программы. Если полученная информация о соотношении использованного топлива действительно подлинна, то это настоящий технологический прорыв, поскольку настолько высокое содержание биотоплива еще никогда не использовалось. Представители авиакомпании не делали никаких заявлений и комментариев на счёт полноты и достоверности озвученной информации.