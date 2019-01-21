Роботы помогут разносить лекарства по организму

21.01.2019 23:19



Швейцарские ученые создали первые работающие прототипы «биологических» микророботов, которые способны разносить различные лекарственные препараты по организму человека, в отличии от обычных таблеток, донося все действующие вещества до проблемных органов и тканей, сообщает «medikforum.ru». Роботы изготовлены из особого вида геля, который позволяет им изменять свою форму и размеры по мере того, какие участки тканей и кровеносных сосудов они проходят. Кроме того, в них добавлены магнитные нано-частицы, при помощи которых осуществляется их перемещение. Очень важным является тот нюанс, что вышеназванные роботы полностью перевариваются человеческим организмом спустя определенное время, а не остаются внутри него.