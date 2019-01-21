В Москве День студента отметят на 32 площадках

21.01.2019 22:20



25 января, при непосредственной поддержке и содействии Правительства Москвы, будет проведен «Московский день студента», сообщает «RT». Более восьмидесяти столичных музеев будут работать в безвозмездном режиме в рамках проведения праздника, кроме того, будут проведены различные праздничные мероприятия, такие как: кибертурнир по различным игровым дисциплинам, мастер-классы, рэп-соревнования, соревнования комиков (более известные как «Stand-up» шоу) и множество других мероприятий. Также будут организованы порядка 30 площадок, посвященные праздничной тематике.