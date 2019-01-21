ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга

21.01.2019 22:07



13-летняя фигуристка Шаботова Анастасия сделала «громкое» заявление на своей странице в социальной сети «Instagram», заявив о том, что для того чтобы успешно выступать в спорте необходимо принимать много «правильных» допинг-препаратов, чем собственно, по её словам, и занимаются в ряде озвученных спортивных клубов, сообщает «Газета.ру». Руководители ФФККР (Федерации фигурного катания России) отреагировали на данное сообщение с пренебрежением, заявив лишь о том, что это всего лишь глупое высказывание девочки, которое вдобавок было вырвано из контекста.