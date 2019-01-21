Счетная палата допустила срыв жилищной программы для молодых семей

21.01.2019 21:55



Аналитики Счётной палаты России озвучили итоги своего исследования, касающегося федеральной целевой жилищной программы для молодых семей, заявив о малом коэффициенте реального исполнения, несбалансированном финансировании, а также о проблеме оценки реальной эффективности, сообщает «РБК». Проблема кроется в том факте, что, начиная с 2016 года, представители органов власти перестали осуществлять выездные проверки, ограничиваясь лишь документарной базой результатов исполнения, кроме того, на банки были возложены полномочия за контролем целевого расходования бюджетных ассигнований. В добавок ко всему вышеназванному, для оценки эффективности государственной программы использовались целевые показатели, при помощи которых невозможно достоверно и в полной мере оценить эффективность её реализации.