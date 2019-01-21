Власти Таганрога объяснили выплату 47,5 руб. многодетной семье

21.01.2019 18:26



Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий подтвердил выделение многодетной семье 47,5 руб. в виде пособия, а также выплату ей 1 тыс. руб. материальной помощи. Он подчеркнул, что данная сумма высчитывается как разница между прожиточным минимумом и совокупным доходом семьи, который для этой конкретной семьи составил вышеназванную сумму. Также, Лисицкий сообщил о том, что одинокая мать данного семейства получает, помимо основного дохода от своего места работы, алименты от отцов ее троих несовершеннолетних детей, пользуется многочисленными льготами, как многодетная одинокая мать, а также получает пособия и выплаты на детей, пишет газета Известия.