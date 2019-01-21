В США в объектив дрона попал НЛО

21.01.2019 13:22



Американцы Сэм Чортек и Джимми Чаппи с помощью дрона запечатлели странный НЛО недалеко от авиабазы ВВС США в Неваде, более известной как «Зона 51». Друзья даже не подозревали, что в объектив квадрокоптера попал неизвестный объект. По словам американцев, их абсолютно не интересовала «Зона 51», которая расположена недалеко от места съемки. Чортек и Чаппи ехали по дороге среди пустыни и в определенный момент решили выйти из автомобиля, чтобы запустить беспилотник, оснащенный видеокамерой. Друзей интересовала работоспособность дрона.

После просмотра видео оказалось, что камера квадрокоптера случайно зафиксировала НЛО. На кадрах заметен неизвестный летающий объект светлого цвета, который похож на выпуклый диск или бумеранг. НЛО производит в воздухе резкий маневр, а потом стремительно улетает в сторону беспилотника и исчезает позади него. Все это происходило в течение нескольких секунд. По мнению авторов ролика, им действительно удалось запечатлеть инопланетный космический корабль. Уфологи пока никак не прокомментировали данные кадры.