Зеленский заявил, что в случае проигрыша на выборах он закончит политическую карьеру

21.01.2019 12:18



Известный украинский шоумен Владимир Зеленский не будет продолжать свою политическую карьеру, если он потерпит поражение на выборах президента Украины «с маленькими цифрами», передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По словам артиста, если по итогам выборов он наберет мало голосов, то, значит, украинцы не захотят видеть «такую политическую фигуру», и он вернется к своей прежней профессии.