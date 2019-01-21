В акваторию Балтийского моря вошли два эсминца США

21.01.2019 11:49



В акваторию Балтийского моря (южная часть моря) вошли два эсминца США «Грейвли» и «Портер». Как передает РИА Новости, соответствующая информация поступила от Национального центра управления обороной. Без внимания со стороны России эсминцы не остались: за судами наблюдают корветы «Бойкий» и «Сообразительный».

Кроме этого, как сообщалось ранее, еще один эсминец США вошел в Черное море: «Дональд Кук» приплыл в грузинский порт Батуми.