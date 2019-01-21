В России обнаружена ячейка, которая собирала деньги для боевиков ИГ в Сирии

21.01.2019 11:17



Сотрудники российского ФСБ обнаружили и пресекли деятельность ячейки, которая занимались сбором средств для боевиков «Исламское государство» (запрещено в РФ) в Сирии, о чем ТАСС рассказали в ЦОС ФСБ. В сообщении говорится, что ячейка развернула свою деятельность на территориях Краснодарского края, Республики Дагестан и Республики Адыгея. Преступники под предлогом благотворительной деятельности собирали деньги, а затем отправляли руководителям в Сирию.