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За последние 10 лет в мире удвоилось число миллиардеров

21.01.2019 07:41
За последние 10 лет в мире удвоилось число миллиардеров

Международная благотворительная и гуманитарная организация Oxfam опубликовала данные своего исследования, в котором говорится, что за последние десять лет в мире практически в два раза увеличилось число миллиардеров. Организация подготовила свое исследование к проведению Всемирного экономического форума в Давосе. Так, согласно полученным данным, в настоящее время, количество миллиардеров в мире составляет 2208 человек, а их совокупный доход за 2018 год составил $900 млрд.

Вместе с тем, 3,8 млрд беднейших человек в мире нисколько не улучшили своего материального положения. Если сравнить результаты, представленные Oxfam, то получится, что общее состояние 3,8 млрд беднейших человек равно состоянию 26 самых богатых человек мира, а 1% состояния владельца компании Amazon Джеффа Безоса, являющегося самым богатым человеком в мире, соответствует бюджетным средствам, которые Эфиопия, с населением 105 млн человек, тратит на здравоохранение, пишет РИА Новости.

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