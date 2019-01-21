Гройсман назвал четыре шага к энергонезависимой Украине

21.01.2019 07:21



По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Украина может стать абсолютно независимой от поставок газа из других стран и использовать только свои внутренние ресурсы. Но для этого стране необходимо пройти четыре шага. Во-первых, Украина должна увеличить добычу газа на собственных месторождениях; во-вторых, требуется интегрировать газотранспортную систему Украины в рынок Европы; в-третьих, в стране необходимо повысить эффективность потребления газа, путем ввода новейших технологических разработок и более рационального использования ресурса; и в-четвертых, на Украине должна быть разработана специальная система субсидий для малоимущего населения, которое не может самостоятельно оплачивать пользование газом, пишет РБК.