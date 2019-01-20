Кровавое суперлуние и все, что Вам нужно об этом знать

20.01.2019 10:34



Полное лунное затмение украсит небо в ночь с 20 на 21 января. Это редкое событие происходит в момент, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной. Луна входит в теневую область, которую образует наша планета. При этом Луна приобретает характерный темно-красный оттенок, так как на неё падают лучи, проходящие через атмосферу Земли. Пройти через земную пылевую завесу способны только длинные красные волны.

Кроме того, Луна будет ближе к Земле, чем обычно, из-за этого она будет казаться больше и ярче. Это явление и называется суперлунием. Также, Полная Луна, которая появится в январе известна как Волчья Луна, поскольку вой волков был тем звуком, который можно было прекрасно слушать именно зимой.

Астрономы и любители особенно заинтересованы в кровавой луне этого года, так как это явление последнее в течение ближайших двух лет и оно будет длиться более часа.

“В ближайшие пару лет мы войдем в это необычное затишье в полных лунных затмениях", - сказал Том Керсс, астроном из Гринвичской королевской обсерватории. “Так что это действительно хороший улов, так как пройдет много времени, прежде чем вы поймаете еще один такой – у нас будут другие лунные затмения, у нас просто не будет ничего столь же впечатляющего до мая 2021 года”.

Полное лунное затмение начнется в 11:41 вечера по восточному времени 20 января. Но своего апогея явление достигнет ранним утром 21 января. Именно в это время Луна будет полностью погружена в тень Земли и приобретет характерный красноватый оттенок. В общей сложности кровавое суперлуние продлится около двух часов. Если небо чистое, то затмение можно будет наблюдать на территории европейской части России, в Северной и Южной Америке, а также в Гренландии, Исландии, Ирландии, Норвегии, Швеции, Великобритании, Португалии и на французском и испанском побережьях. Остальная Европа, а также Африка будут иметь частичный обзор до захода Луны. Азия, Австралия и Новая Зеландия пропустят это явление, пишет The Guardian.