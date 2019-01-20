Зеленский намерен отказаться от бизнеса в России

20.01.2019 09:29



Украинский шоумен Владимир Зеленский, который собирается побороться за президентский пост и принять участие в выборах главы Украины 31 марта текущего года, заявил, что принял решение отказаться от российского бизнеса. По его словам, недавно было найдено хорошее и легкое решение, как можно осуществить это намерение. Зеленский планирует выйти из числа владельцев компании, зарегистрированной на Кипре, которая и ведет бизнес в России. Шоумен планирует сделать это в самое ближайшее время, пишет RT.