На Украине назвали условие начала войны с Россией

20.01.2019 09:15



Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов заявил, что в том случае, если по каким-либо причинам сорвется строительство российского газопровода "Северный поток - 2" и он не будет достроен, то между Россией и Украиной развяжется война. По его словам, в том случае, если США будут контролировать газотранспортную систему Украины, у них будет возможность перекрыть для России транзит газа в Европу для того, чтобы иметь возможность завозить свой сланцевый газ. А в условиях отсутствия у российской стороны возможности транспортировки своего главного ресурса из-за срыва строительство "Северного потока - 2", у России просто не останется другого выхода, кроме развязывания военных действий. С таким заявлением Раимов выступил в эфире телеканала "112 Украина", пишет РИА Новости.