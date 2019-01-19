Как заставить всех людей принять планетарную диету здоровья?

19.01.2019 10:02



Ученые заявляют, что необходимо улучшать питание человека и следить за планетарным диетическим питанием для улучшения здоровья всех людей. Для этого необходимы радикальные изменения. Но что могут сделать правительства и производители продуктов питания, чтобы изменить то, как мы все едим к лучшему?

Заставить людей изменить свое поведение сложно – спросите у любого ученого, который работает в области изменения климата. Аналогичные проблемы возникают у любого диетолога. На этой неделе международная группа исследователей опубликовала документ, предлагающий радикальную новую диету, в рамках симпозиума по здоровью и питанию, проводимого The Lancet.

В докладе говорится, что этот рацион может накормить растущее население мира (по оценкам, к 2050 году население планеты достигнет 10 млрд человек), а также потенциально изменить сельскохозяйственную практику и остановить движение земли к дальнейшему разрушению окружающей среды. Одна из основных проблем, которую этот рацион надеется решить, заключается в роли животноводства в содействии изменению климата.

В ноябре мировые академии наук опубликовали доклад, в котором говорится, что глобальная продовольственная система в корне разрушена и что ее улучшение потребует больших изменений в том, как мы производим, потребляем и транспортируем продовольствие. Это требует сокращения потребления нездоровых продуктов, таких как красное мясо, и увеличения потребления зерновых и овощей. Подробную разбивку можно найти в самом отчете Lancet.

Люди должны стремиться есть 2500 ккал в день, что примерно соответствует общему руководству о том, сколько взрослый должен есть сейчас. Суть диеты предполагает куда большую зависимость от фасоли, бобов и чечевицы для получения протеина - это около 75 г вашего ежедневного рациона питания. Вы должны сократить потребление мяса, и съедать не более 14 г красного мяса и 29 г курицы в день и стремиться есть около 500 г фруктов и овощей.

Так что же нужно сделать, чтобы люди начали всерьез придерживаться здорового образа жизни?

“Ученые должны подчеркнуть положительные последствия здоровой диеты”, - говорит Тали Шарот, профессор экспериментальной психологии в UCL. “Вместо того, чтобы говорить, что вы будете нездоровы, и это будет плохо для окружающей среды, если вы будете есть эти конкретные виды продуктов, ученые должны сказать, это хорошо, для вас как для человека, вы будете жить дольше, иметь больше энергии, выглядеть лучше - если вы едите здоровую пищу”.

Тем не менее, исследование установило, что люди часто едят нездоровыми способами, потому что им может быть трудно получить доступ к здоровой пище - и сделать это без значительных затрат. Это потребует обеспечения доступа общин с низким уровнем дохода к экологически чистым продуктам питания и изменения планов питания в школах, которые можно наполнить свежими и дешевыми продуктами. Но для этого необходимо сближение других факторов - динамики рынка, серьезного отношения супермаркетов к корпоративной социальной ответственности. Все это должно исходить от правительства, и от политиков, пишет Wired.