Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 ЯНВ, 11:42 МСК
USD (ЦБ)    66,3309
EUR (ЦБ)    75,5841

19 ЯНВ, 11:42 МСК
USD (ЦБ)    66,3309
EUR (ЦБ)    75,5841

Как заставить всех людей принять планетарную диету здоровья?

19.01.2019 10:02
Как заставить всех людей принять планетарную диету здоровья?

Ученые заявляют, что необходимо улучшать питание человека и следить за планетарным диетическим питанием для улучшения здоровья всех людей. Для этого необходимы радикальные изменения. Но что могут сделать правительства и производители продуктов питания, чтобы изменить то, как мы все едим к лучшему?

Заставить людей изменить свое поведение сложно – спросите у любого ученого, который работает в области изменения климата. Аналогичные проблемы возникают у любого диетолога. На этой неделе международная группа исследователей опубликовала документ, предлагающий радикальную новую диету, в рамках симпозиума по здоровью и питанию, проводимого The Lancet.

В докладе говорится, что этот рацион может накормить растущее население мира (по оценкам, к 2050 году население планеты достигнет 10 млрд человек), а также потенциально изменить сельскохозяйственную практику и остановить движение земли к дальнейшему разрушению окружающей среды. Одна из основных проблем, которую этот рацион надеется решить, заключается в роли животноводства в содействии изменению климата.

В ноябре мировые академии наук опубликовали доклад, в котором говорится, что глобальная продовольственная система в корне разрушена и что ее улучшение потребует больших изменений в том, как мы производим, потребляем и транспортируем продовольствие. Это требует сокращения потребления нездоровых продуктов, таких как красное мясо, и увеличения потребления зерновых и овощей. Подробную разбивку можно найти в самом отчете Lancet.

Люди должны стремиться есть 2500 ккал в день, что примерно соответствует общему руководству о том, сколько взрослый должен есть сейчас. Суть диеты предполагает куда большую зависимость от фасоли, бобов и чечевицы для получения протеина - это около 75 г вашего ежедневного рациона питания. Вы должны сократить потребление мяса, и съедать не более 14 г красного мяса и 29 г курицы в день и стремиться есть около 500 г фруктов и овощей.

Так что же нужно сделать, чтобы люди начали всерьез придерживаться здорового образа жизни?

“Ученые должны подчеркнуть положительные последствия здоровой диеты”, - говорит Тали Шарот, профессор экспериментальной психологии в UCL. “Вместо того, чтобы говорить, что вы будете нездоровы, и это будет плохо для окружающей среды, если вы будете есть эти конкретные виды продуктов, ученые должны сказать, это хорошо, для вас как для человека, вы будете жить дольше, иметь больше энергии, выглядеть лучше - если вы едите здоровую пищу”.

Тем не менее, исследование установило, что люди часто едят нездоровыми способами, потому что им может быть трудно получить доступ к здоровой пище - и сделать это без значительных затрат. Это потребует обеспечения доступа общин с низким уровнем дохода к экологически чистым продуктам питания и изменения планов питания в школах, которые можно наполнить свежими и дешевыми продуктами. Но для этого необходимо сближение других факторов - динамики рынка, серьезного отношения супермаркетов к корпоративной социальной ответственности. Все это должно исходить от правительства, и от политиков, пишет Wired.

Почему употребление большего количества углеводов может быть полезно для здоровья?
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России
Новые возможности 1

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?
Экономика

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности
Бизнес и психология

О новых подходах к измерению конкурентоспособности в условиях перехода к неоиндустриальной модели развития

О новых подходах к измерению конкурентоспособности в условиях перехода к неоиндустриальной модели развития
Исследования

ТВ против YouTube: кто выигрывает конкуренцию за зрителя?

ТВ против YouTube: кто выигрывает конкуренцию за зрителя?
Новые возможности

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?
Наука и технологии 2

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: какие рекорды и начинания продемонстрировали российские регионы?

ТОП-10 достижений недели: какие рекорды и начинания продемонстрировали российские регионы?

Три нефтезавода Краснодарского края заключили соглашения о модернизации с Минэнерго России

Три нефтезавода Краснодарского края заключили соглашения о модернизации с Минэнерго России

В Санкт-Петербурге Hyundai планирует построить новый завод по производству автомобильных двигателей

В Санкт-Петербурге Hyundai планирует построить новый завод по производству автомобильных двигателей

В Ленинградской области открыли поликлинику для детей и взрослых на 380 посещений в смену

В Ленинградской области открыли поликлинику для детей и взрослых на 380 посещений в смену

Новости СМИ

Новости дня

09:26 Американские СМИ рассказали, какое российское оружие страшнее ядерного Американские СМИ рассказали, какое российское оружие страшнее ядерного
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
09:08 В Крыму рассмотрели предложение Германии по Керченскому проливу В Крыму рассмотрели предложение Германии по Керченскому проливу
08:53 Чубайс ответил на критику со стороны Соловьева Чубайс ответил на критику со стороны Соловьева
08:29 Спасатели нашли тела двух летчиков Су-34 Спасатели нашли тела двух летчиков Су-34
01:02 Губернатор Московской области пригласил жителей на крещенские купания Губернатор Московской области пригласил жителей на крещенские купания
00:44 В Вологодской области начали продавать яйца поштучно В Вологодской области начали продавать яйца поштучно
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
18 ЯНВ, 23:59 Трамп собирает деньги на кирпичи для демократов Трамп собирает деньги на кирпичи для демократов

Узнай, страна!

18 ЯНВ, 22:44 ТОП-10 достижений недели: какие рекорды и начинания продемонстрировали российские регионы? ТОП-10 достижений недели: какие рекорды и начинания продемонстрировали российские регионы?
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
18 ЯНВ, 17:53 Три нефтезавода Краснодарского края заключили соглашения о модернизации с Минэнерго России Три нефтезавода Краснодарского края заключили соглашения о модернизации с Минэнерго России
18 ЯНВ, 16:29 В Санкт-Петербурге Hyundai планирует построить новый завод по производству автомобильных двигателей В Санкт-Петербурге Hyundai планирует построить новый завод по производству автомобильных двигателей
17 ЯНВ, 15:22 В здании бывшего завода «Богемия» в Великом Новгороде создадут гостиничный комплекс В здании бывшего завода «Богемия» в Великом Новгороде создадут гостиничный комплекс
14 ЯНВ, 14:43 Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта» Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter