Американские СМИ рассказали, какое российское оружие страшнее ядерного

19.01.2019 09:26



Американское издание Foreign Policy называет ракеты с неядерными боеголовками, которыми владеет Россия, более страшными, чем ядерное оружие. Поэтому, по словам автора статьи, размещенной в издании, выход США из ДРСМД будет только на руку российской стороне, которая сможет развернуть производство ракет наземного базирования. Это даст России, которая с такими ракетами не нуждается в новом ядерном вооружении, "большое преимущество" перед США, пишет RT.