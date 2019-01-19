Губернатор Московской области пригласил жителей на крещенские купания
Андрей Воробьев, занимающий пост губернатора Московской области, пригласил жителей Подмосковья посетить Крещенские купания, сообщает «Подмосковье сегодня». Данное приглашение он опубликовал на своей странице в социальной сети, рассказав, что специально к празднику было подготовлено 222 купели. Все они располагаются в Подмосковье, оборудованы всем необходимым, кроме того на их территории постоянно дежурят медицинские сотрудники и сотрудники экстренных служб. В добавок ко всему, обустроены пункты обогрева и предусмотрены пункты с бесплатным горячим чаем.
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