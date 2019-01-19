Губернатор Московской области пригласил жителей на крещенские купания

19.01.2019 01:02



Андрей Воробьев, занимающий пост губернатора Московской области, пригласил жителей Подмосковья посетить Крещенские купания, сообщает «Подмосковье сегодня». Данное приглашение он опубликовал на своей странице в социальной сети, рассказав, что специально к празднику было подготовлено 222 купели. Все они располагаются в Подмосковье, оборудованы всем необходимым, кроме того на их территории постоянно дежурят медицинские сотрудники и сотрудники экстренных служб. В добавок ко всему, обустроены пункты обогрева и предусмотрены пункты с бесплатным горячим чаем.