Социологи зафиксировали снижение доверия к власти

18.01.2019 22:58



Представители ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения) опубликовали результаты социологического опроса, итогом которого стали показатели характеризующие серьезное снижение доверия людей к действующей власти, сообщает «РБК». Опрос проводили при помощи телефонной связи, а опрашивали граждан от 18 лет и старше. Согласно вышеназванным результатам, Владимиру Путину в качестве президента доверяет лишь треть опрошенных. Тем не менее, данный показатель является наиболее высоким в сравнении с уровнем доверия к другим отечественным политическим деятелям.