Лукашенко обвинил Россию в заправке украинских танков

18.01.2019 18:18



Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал появившиеся слухи о том, что белорусская сторона продает дизельное топливо на Украину, которое потом используется в военных целях, таким образом заправляя украинские танки. По словам главы государства, спецслужбы Белоруссии разобрались в данной ситуации и предоставили ему отчет, согласно которому в баки украинских танков завивается российский дизель. Также, Лукашекно заявил, что дизельное топливо поставляется Украине российской стороной, и эти поставки увеличиваются, в то время как белорусские поставки топлива на Украину, наоборот, снижаются, пишет RT.