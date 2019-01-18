Рубль не может стать единой валютой России и Белоруссии

18.01.2019 16:58



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский рубль не может быть единой валютой для Союзного государства. По его словам, в объединенном государстве должна быть общая валюта, но она должна иметь единый эмиссионный центр, который в своей работе будет соблюдать единый подход и условия для двух государств. Лукашенко подчеркнул, что примером единой валюты для Союзного государства может стать евро, пишет газета Ведомости.