"Нафтогаз" выдвинул новые условия подписания контракта на транзит газа

18.01.2019 14:46



Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выдвинул новые условия заключения договора на транзит российского газа через территорию Украины. Так, по его словам, новое соглашение должно быть заключено с вновь создаваемой на Украине компанией, которая в будущем станет оператором газотранспортной системы страны. Ожидается, что новая компания будет создана к началу 2020 года, когда заканчивается контракт на транзит газа с "Газпромом", пишет РИА Новости.