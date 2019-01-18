Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 ЯНВ, 15:36 МСК
USD (ЦБ)    66,3309
EUR (ЦБ)    75,5841

18 ЯНВ, 15:36 МСК
USD (ЦБ)    66,3309
EUR (ЦБ)    75,5841

"Нафтогаз" выдвинул новые условия подписания контракта на транзит газа

18.01.2019 14:46
"Нафтогаз" выдвинул новые условия подписания контракта на транзит газа

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выдвинул новые условия заключения договора на транзит российского газа через территорию Украины. Так, по его словам, новое соглашение должно быть заключено с вновь создаваемой на Украине компанией, которая в будущем станет оператором газотранспортной системы страны. Ожидается, что новая компания будет создана к началу 2020 года, когда заканчивается контракт на транзит газа с "Газпромом", пишет РИА Новости.

Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России
Новые возможности

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?
Экономика

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности
Бизнес и психология

О новых подходах к измерению конкурентоспособности в условиях перехода к неоиндустриальной модели развития

О новых подходах к измерению конкурентоспособности в условиях перехода к неоиндустриальной модели развития
Исследования

ТВ против YouTube: кто выигрывает конкуренцию за зрителя?

ТВ против YouTube: кто выигрывает конкуренцию за зрителя?
Новые возможности

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?
Наука и технологии 2

Узнай, страна

В Крыму уложили первый километр железной дороги на подходе к мосту через Керченский пролив

В Крыму уложили первый километр железной дороги на подходе к мосту через Керченский пролив

В Томской области разработали комплекс дистанционного поиска нефтегазовых месторождений в Арктике

В Томской области разработали комплекс дистанционного поиска нефтегазовых месторождений в Арктике

В Москве завершили ОКР по созданию малошумного винта регулируемого шага для кораблей класса «корвет»

В Москве завершили ОКР по созданию малошумного винта регулируемого шага для кораблей класса «корвет»

В Ростовской области собирают самый мощный в мире МБИР на быстрых нейтронах

В Ростовской области собирают самый мощный в мире МБИР на быстрых нейтронах

Новости СМИ

Новости дня

15:36 Путин согласился пустить экспертов Германии и Франции в Керченский пролив Путин согласился пустить экспертов Германии и Франции в Керченский пролив
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
15:13 СК считает взрыв газа основной версией трагедии в Магнитогорске СК считает взрыв газа основной версией трагедии в Магнитогорске
14:02 США могут обойти Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти США могут обойти Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти
13:41 Нашли второго пилота Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке Нашли второго пилота Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке
13:10 Российские ученые заявили об угрозе столкновения Земли с астероидом Апофис Российские ученые заявили об угрозе столкновения Земли с астероидом Апофис
12:25 «Газпром» будет обжаловать решение суда о списании миллиардных долгов жителей Чечни «Газпром» будет обжаловать решение суда о списании миллиардных долгов жителей Чечни
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
11:56 Россия и Китай обошли США в гонке за превосходство в оружии Россия и Китай обошли США в гонке за превосходство в оружии

Узнай, страна!

11:59 В Крыму уложили первый километр железной дороги на подходе к мосту через Керченский пролив В Крыму уложили первый километр железной дороги на подходе к мосту через Керченский пролив
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
11:01 В Томской области разработали комплекс дистанционного поиска нефтегазовых месторождений в Арктике В Томской области разработали комплекс дистанционного поиска нефтегазовых месторождений в Арктике
17 ЯНВ, 21:04 В Москве завершили ОКР по созданию малошумного винта регулируемого шага для кораблей класса «корвет» В Москве завершили ОКР по созданию малошумного винта регулируемого шага для кораблей класса «корвет»
17 ЯНВ, 15:22 В здании бывшего завода «Богемия» в Великом Новгороде создадут гостиничный комплекс В здании бывшего завода «Богемия» в Великом Новгороде создадут гостиничный комплекс
14 ЯНВ, 14:43 Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта» Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter