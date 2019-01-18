США могут обойти Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти

18.01.2019 14:02



О том, что в этом году США могут обойти Россию и Саудовскую Аравию по объемам добычи нефти, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА), передает ТАСС. Согласно полученной информации, в 2018 году добыча жидких углеводородов в США оказалась «невероятной и неожиданной», составив объем около 2,1 млн баррелей в сутки. Что касается этого года, то эти показатели могут составлять порядка 1,3 млн баррелей в сутки.

Вместе с этим стоит учитывать и тот факт, что в этом году Россия и Саудовская Аравия планируют сокращать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.