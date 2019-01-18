Кто решил, что быть толстым плохо?

18.01.2019 08:00



В 2009 году супермодель Кейт Мосс вызвала переполох, когда она категорически заявила, что нет ничего прекрасней чувства собственной худобы. Каким бы отвратительным ни показалось это заявление многим, этот содержательный комментарий Мосс отражает современный западный дух времени. Однако, с эволюционной точки зрения утверждение Кейт Мосс смехотворно, если не абсурдно. Такое заявление может сделать только тот, кто не задумывается о том, где взять еду, а тем более, как пережить следующую зиму или сухой сезон, не голодая, пишет Sapiens.

Как люди в других, незападных обществах относятся к упитанности и перспективе стать толстыми? Многие культуры когда-то верили, что упитанность, на самом деле, хороша. Но эта ситуация быстро меняется. Межкультурные исследования 11 западных и незападных традиционных обществ показывают, что в последнее время наблюдается быстрая "глобализация стигмы жира".

По крайней мере, до 1990-х годов некоторые из этих обществ, включая Американское Самоа, Пуэрто-Рико и Танзанию, считали "полноту позитивной", то есть они демонстрировали предпочтение пухлым телам. Но в последние два десятилетия, с ростом глобализации, эти же страны начали клеймить жир. Если раньше считалось, что упитанность представляет плодородие, богатство и красоту, то теперь она ассоциируется с уродством, бесплодностью и непривлекательностью.

Следует подчеркнуть, что эти стигмы затрагивают эмоциональные, психологические и физические категории как на индивидуальном, так и на общественном уровнях. Причины этого быстрого перехода сложны, но исследования на Фиджи и в других местах показывают, что это произошло с появлением телевидения и глобальных средств массовой информации и в результате воздействия в основном западной культуры, нравов и развлечений, говорит Стивен Э. Нэш - историк науки и археолог в Денверском музее природы и науки.